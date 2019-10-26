Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор жёстко ответил Нурмагомедову-старшему

Макгрегор жёстко ответил Нурмагомедову-старшему
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на инициативу Абдулманапа Нурмагомедова, известного тренера и отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин предлагал Конору в качестве соперника одного из своих подопечных — Ислама Махачева, но ирландец высмеял идею подобного противостояния.

«Уважаю ваши тренерские методики и то, что вы сделали. Но я смеюсь над этим подхалимом и диетологом Исламом Махачевым в роли моего возможного соперника. Я не дерусь с изобличёнными стероидными мошенниками. Это твой сын, Абдул. Твой средний сын. Но мне достаточно уже получить старшего», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ходе карьеры в UFC Ислам Махачев сдал положительную допинг-пробу. Тогда в его организме были обнаружены следы мельдония.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019