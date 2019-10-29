В UFC официально подтвердили изменения в карде турнира в Москве 9 ноября

В UFC подтвердили изменения, затронувшие турнир организации, который пройдёт в Москве 9 ноября. Изначально планировалось, что главным боем вечера станет поединок Александра Волкова и Джуниора дос Сантоса. Однако бразильский соперник Волкова снялся с боя из-за проблем со здоровьем, и вместо него в октагон выйдет бывший игрок в американский футбол Грег Харди.
Главным поединком вечера станет бой Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара.
«Джуниор дос Сантос из-за проблем со здоровьем выбывает из турнира UFC Fight Night в Москве 9 ноября, где он должен был встретиться с Александром Волковым. На замену выходит перспективный тяжеловес Грег Харди, который все свои 5 побед одержал нокаутами в первом раунде. Бой Волков — Харди пройдёт в формате трёх раундов и станет соглавным событием вечера.
Главным противостоянием турнира теперь будет бой Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара, который также продлится три раунда», — говорится в сообщении UFC Russia в «Инстаграме», которое прикрепили к изображению афиши мероприятия.
Изображение афиши турнира UFC в Москве можно посмотреть в «инстаграме» UFC Russia.
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