Барри Хирн: не уверен, что в реванше Джошуа победит Руиса

Британский промоутер Барри Хирн, отец руководителя промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, не уверен, что один из топ-клиентов его сына Энтони Джошуа сумеет победить чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса, которому он уступил в первой встрече летом 2019 года.

«Не уверен на 100%, что Джошуа победит в реванше. Был уверен в Энтони в первом бою, но ошибся. Знаю, что Руис может драться. Я уже видел достаточно от него, он намного сильнее, чем выглядит. Конечно, необычно, что реванш состоится так быстро, но контракт был таков, что, в случае желания провести реванш, мы должны были воспользоваться этим правом в такие сроки», — приводит слова Хирна-старшего Boxingnews24.

Напомним, реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.