Бивол: Ковалёв может победить Альвареса за счёт своей техники и навыков

Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился мыслями о скором противостоянии обладателя титула по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.

«Сергей может победить за счёт своей техники и навыков. Он не просто жёстко бьёт, а умеет хорошо боксировать. У Сергея преимущество в росте. Он крупнее и бьёт жёстко, но остаётся вопрос к нему в плане выносливости: сможет ли он выдержать все 12 раундов в хорошем темпе», — приводит слова Бивола News.ru.

Сергей Ковалёв и Сауль Альварес встретятся 2 ноября в Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Ковалёв vs Альварес.

Бой с Альваресом станет для россиянина уже третьим в 2019 году. В феврале он единогласным решением судей победил Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира, а в августе провёл защиту пояса, нокаутировав на турнире в Челябинске Энтони Ярда.