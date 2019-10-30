Ковалёв: моя мотивация? Бьём рыжего чемпиона, а потом танцуем под Tiesto

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв в шутливой форме рассказал о своей мотивации на бой с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом. Встреча боксёров состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Мотивация на бой? Бьём эту рыжую… не хочу выражаться, рыжего чемпиона, а потом танцуем под Hakkasan от Tiesto», — сказал Ковалёв в эфире трансляции на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, бой с Саулем Альваресом станет для россиянина уже третьим в 2019 году. В феврале он единогласным решением судей победил Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира, а в августе провёл защиту пояса, нокаутировав на турнире в Челябинске Энтони Ярда.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Сергей Ковалёв — Сауль Альварес.