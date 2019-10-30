Нейт Диаз: драться с Нурмагомедовым — всё равно что бить мёртвую собаку

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал об отношении к Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории. В 2015 году между Диазом и Нурмагомедовым произошла стычка, в ходе которой американец дал россиянину пощёчину.
«Раньше мне интересно было бы подраться с Хабибом, а сейчас уже нет. Это всё равно что бить мёртвую собаку.
Я просил боя с Хабибом, но мне отказали в этом. А зачем мне драться с тем, кто уже проиграл, кто не хочет драться и кому я уже влепил пощечину?» — приводит слова Диаза ESPN.
В ночь со 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Главным событием вечера станет поединок Диаза и Хорхе Масвидаля.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Диаз — Масвидаль.
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