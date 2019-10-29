Отец Хабиба рассказал, как сделал сына умным и начитанным парнем

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как воспитывал сына, выделив при этом пять основных методов.
«Как внушить парню из Махачкалы быть умным и начитанным? Ничего сложного нет. Нужно просто своевременно уделять внимание детям, и конечно же, сперва учёба, и только на втором месте спорт.
Мои методы воспитания: 1) убеждение; 2) личный пример; 3) поощрение; 4) требование; 5) принуждение», — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Хабиб Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед (в том числе 12 в UFC). Последний бой россиянин провёл 7 сентября, когда победил американца Дастина Порье в титульном поединке. Одним из возможных следующих соперников Хабиба считается Тони Фергюсон.
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