Главный тренер сборной России по муайтай: отношение к ЧЕ самое серьёзное

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин рассказал о готовности сборной к грядущему чемпионату Европы, который пройдёт в Минске.
«Это тоже очень сложный турнир. На прошлом чемпионате Европы в Праге мы заняли первое командное место, но тогда в составе было больше первых номеров. Сейчас у нас состав посвежее, но будем стараться решать самые высокие задачи. Чемпионат Европы — один из крупнейших стартов этого сезона, состязание высочайшего уровня, за которое предусмотрены высокие спортивные звания, поэтому отношение у нас к нему самое серьёзное.
Перед всеми членами сборной России стоит задача-минимум попасть в тройку призёров и внести вклад в общекомандную копилку. Даже со свежим составом это нам по силам. Ребятам будет полезно пройти обкатку, получить хороший опыт и стать чуть выше самих себя. А мы прилагаем для этого все усилия», — сказал Ильин.
- 31 октября 2019
-
12:54
-
12:03
-
11:31
-
10:30
-
10:01
-
09:26
-
08:53
-
03:31
-
00:11
- 30 октября 2019
-
22:41
-
20:57
-
19:10
-
18:15
-
17:22
-
16:20
-
15:20
-
14:18
-
13:50
-
13:10
-
12:10
-
11:26
-
11:04
-
10:16
-
10:01
-
09:15
-
02:50
-
00:40
-
00:25
- 29 октября 2019
-
23:38
-
22:47
-
22:39
-
21:00
-
19:48
-
18:44
-
17:59