Главный тренер сборной России по муайтай: отношение к ЧЕ самое серьёзное

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин рассказал о готовности сборной к грядущему чемпионату Европы, который пройдёт в Минске.



«Это тоже очень сложный турнир. На прошлом чемпионате Европы в Праге мы заняли первое командное место, но тогда в составе было больше первых номеров. Сейчас у нас состав посвежее, но будем стараться решать самые высокие задачи. Чемпионат Европы — один из крупнейших стартов этого сезона, состязание высочайшего уровня, за которое предусмотрены высокие спортивные звания, поэтому отношение у нас к нему самое серьёзное.



Перед всеми членами сборной России стоит задача-минимум попасть в тройку призёров и внести вклад в общекомандную копилку. Даже со свежим составом это нам по силам. Ребятам будет полезно пройти обкатку, получить хороший опыт и стать чуть выше самих себя. А мы прилагаем для этого все усилия», — сказал Ильин.

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