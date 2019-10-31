Кокляев рассказал, что Макгрегор хотел подарить ему часы

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, который на минувшей неделе был в Москве, где дал пресс-конференцию, хотел подарить ему часы. В ходе мероприятия Макгрегору рассказали, что Кокляев проведёт поединок по правилам бокса с российским бойцом MMA Александром Емельяненко, и Конор заявил, что посмотрит бой.

«У меня есть друзья, которые встречались с Конором в субботу. Написали мне: «Приезжай, Конор хочет познакомиться с тобой». Я говорю: «Не поеду».

Они продолжают: «Он хочет тебе котлы (часы. — Прим. «Чемпионата») подарить». И я ответил: «Не зовите, мне послезавтра в Дагестан улетать. Вот и всё», — приводит слова Кокляева Sport24.

