«Конор пригласил — я не поехал». Кокляев объяснил, зачем уехал в Дагестан

Российский стронгмен Михаил Кокляев посетил Дагестан, где встретился с Абдулманапом Нурмагомедовым, отцом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов-старший дал прогноз на бой Кокляева с российским бойцом MMA Александром Емельяненко, который состоится в Москве на «ВТБ Арене» 29 ноября.

Кокляева спросили, почему он приехал тренироваться именно в Дагестан, и он в шутку заявил, что отказал Конору Макгрегору, бывшему сопернику Нурмагомедова, оскорблявшему представителей Дагестана и лично Хабиба.

«Потому что Макгрегор (смеётся) пригласил меня, а я к нему не пошёл. Я топлю за Хабиба, болею за него, потому что болеть надо за наших.

Я был уже здесь, был в Кизляре, был в Хунзахе. Связывает меня с этой республикой тесная дружба, с жителями этой прекрасной стороны», — цитирует Кокляева «РЕН ТВ».