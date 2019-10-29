«Конор пригласил — я не поехал». Кокляев объяснил, зачем уехал в Дагестан

Российский стронгмен Михаил Кокляев посетил Дагестан, где встретился с Абдулманапом Нурмагомедовым, отцом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов-старший дал прогноз на бой Кокляева с российским бойцом MMA Александром Емельяненко, который состоится в Москве на «ВТБ Арене» 29 ноября.
Кокляева спросили, почему он приехал тренироваться именно в Дагестан, и он в шутку заявил, что отказал Конору Макгрегору, бывшему сопернику Нурмагомедова, оскорблявшему представителей Дагестана и лично Хабиба.
«Потому что Макгрегор (смеётся) пригласил меня, а я к нему не пошёл. Я топлю за Хабиба, болею за него, потому что болеть надо за наших.
Я был уже здесь, был в Кизляре, был в Хунзахе. Связывает меня с этой республикой тесная дружба, с жителями этой прекрасной стороны», — цитирует Кокляева «РЕН ТВ».
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