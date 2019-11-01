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Бой Емельяненко и Кокляева покажут на «РЕН ТВ»

Бой Емельяненко и Кокляева покажут на «РЕН ТВ»
Бокс/ММА / ММА 0

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоится поединок по правилам бокса, в котором примут участие боец смешанного стиля Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Сегодня, 1 ноября, стало известно, что бой будет транслировать «РЕН ТВ».

«Телеканал вернёт в эфир спортивные события и станет эксклюзивным ТВ-транслятором битвы между бойцом ММА и известным пауэрлифтером. «РЕН ТВ» не только покажет поединок, но и выступит его организатором.

29 ноября состоится бой между легендой смешанных единоборств Александром Емельяненко и самым титулованным пауэрлифтером России Михаилом Кокляевым. Телеканал возвращает спортивные трансляции спустя 18 лет. Они появятся в эфире впервые с 2001 года», — цитирует представителя телеканала «Р-Спорт».

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