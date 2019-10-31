Кокляев объяснил, как Макгрегор стравливает Россию и Дагестан

Российский стронгмен Михаил Кокляев раскритиковал поведение ирландского бойца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, на пресс-конференции в Москве, которую тот дал на минувшей неделе. Макгрегор не избежал резких высказываний в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе.
«Как человек с советским воспитанием я не разделяю нас внутри страны. Поэтому я на приглашение побывать на пресс-конференции Конора ответил отказом.
Если мы будем давать спуск на такие вещи, мы станем банановой страной. Думаю, Макгрегор прекрасно понимал, что он говорит. Но перегнул палку конкретно. И мы все должны на это обращать внимание, чтобы этого не было.
Хотелось бы ответа от провокационной стороны. Под шумок реванша Макгрегора с Хабибом нам пытаются скормить эту бяку. И наша же молодежь под выкрики Конора будет разделять Россию на Дагестан и остальных», — цитирует Кокляева Sport24.
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