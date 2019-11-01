Боец UFC отказался от боя с Оверимом ради поисков пропавшей дочери
25 октября стало известно, что у бойца UFC в тяжёлом весе Уолта Харриса пропала дочь. Боец обратился в полицию, а также сделал заявление о поиске в социальных сетях. Спустя два дня была обнаружена машина пропавшей девушки. Сегодня, 1 ноября, в полиции объявили, что, предположительно, Аня Бланшар подверглась нападению.
В связи с этими событиями Уолт Харрис принял решение отказаться от выступления на турнире UFC on ESPN 7, сообщает MMA Fighting. Шоу должно состояться 7 декабря. Ожидалось, что его возглавит противостояние Алистара Оверима и Уолта Харриса.
Напомним, Уолт в предыдущем бою досрочно победил Алексея Олейника. На данный момент у него три победы кряду. В последний раз он проигрывал в ноябре 2017 года.
- 1 ноября 2019
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
-
19:47
-
18:31
-
17:30
-
16:00
-
14:56
-
14:36
-
14:28
-
13:58
-
13:35
-
12:54
-
12:03
Партнерский контент