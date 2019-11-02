Боец UFC снялся с турнира из-за пропажи падчерицы

Американский боец UFC Уолт Харрис снялся с турнира UFC на ESPN 7, сообщает MMAjunkie. Причиной этого стала пропажа его падчерицы Ани Бланшар.



Напомним, в последний раз Бланшар видели поздним вечером в среду, 23 октября, когда она общалась по телефону со знакомым. Полиция также обратилась к общественности с призывом оказать помощь в поисках девятнадцатилетней девушки. Машина Бланшар была обнаружена на следующий день со следами повреждений.



На турнире UFC на ESPN 7, который состоится 7 декабря в Вашингтоне, Харрис должен был стретится с Алистаром Оверимом. Этот бой должен был возглавить турнир.

Харрис известен победой над Алексеем Олейником, а также боями с Фабрисиу Вердумом и Шамилем Абдурахимовым.