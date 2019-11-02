Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец UFC снялся с турнира из-за пропажи падчерицы

Боец UFC снялся с турнира из-за пропажи падчерицы
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец UFC Уолт Харрис снялся с турнира UFC на ESPN 7, сообщает MMAjunkie. Причиной этого стала пропажа его падчерицы Ани Бланшар.

Напомним, в последний раз Бланшар видели поздним вечером в среду, 23 октября, когда она общалась по телефону со знакомым. Полиция также обратилась к общественности с призывом оказать помощь в поисках девятнадцатилетней девушки. Машина Бланшар была обнаружена на следующий день со следами повреждений.

На турнире UFC на ESPN 7, который состоится 7 декабря в Вашингтоне, Харрис должен был стретится с Алистаром Оверимом. Этот бой должен был возглавить турнир.

Харрис известен победой над Алексеем Олейником, а также боями с Фабрисиу Вердумом и Шамилем Абдурахимовым.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019