Бивол: четыре года назад в бою Альварес — Ковалёв всё могло быть по-другому
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от поражения Сергея Ковалёва в бою с Саулем Альваресом, отметив, что большое значение в этом противостоянии имел возрастной фактор.
«Встретился бы Ковалёв с тем же Альваресом четыре года назад — всё могло быть по-другому. Сейчас было видно, что Сергей устал. Он не так давно боксировал, да и годы не те», — приводит слова Бивола ТАСС.
Напомним, что ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв нокаутом проиграл Саулю Альваресу. Это поражение стало четвёртым в профессиональной карьере россиянина. Таким образом, он потерял пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе, в то время как Альварес завоевал титул в четвёртом дивизионе.
- 3 ноября 2019
-
17:03
-
16:56
-
16:14
-
15:47
-
15:35
-
15:19
-
14:43
-
14:28
-
13:16
-
12:40
-
12:33
-
12:10
-
11:54
-
11:43
-
11:20
-
10:19
-
10:05
-
09:52
-
09:02
-
08:19
-
07:57
-
04:32
- 2 ноября 2019
-
23:36
-
22:41
-
21:57
-
21:31
-
20:35
-
19:31
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:49
-
15:19
-
14:30
-
14:00
Партнерский контент