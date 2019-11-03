Бивол: четыре года назад в бою Альварес — Ковалёв всё могло быть по-другому

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от поражения Сергея Ковалёва в бою с Саулем Альваресом, отметив, что большое значение в этом противостоянии имел возрастной фактор.

«Встретился бы Ковалёв с тем же Альваресом четыре года назад — всё могло быть по-другому. Сейчас было видно, что Сергей устал. Он не так давно боксировал, да и годы не те», — приводит слова Бивола ТАСС.

Напомним, что ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв нокаутом проиграл Саулю Альваресу. Это поражение стало четвёртым в профессиональной карьере россиянина. Таким образом, он потерял пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе, в то время как Альварес завоевал титул в четвёртом дивизионе.