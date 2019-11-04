Дядя Мейвезера рассказал, какие ошибки допустил Ковалёв в поединке с Альваресом

Бывший американский боксёр, а ныне тренер по боксу и MMA Джефф Мейвезер, дядя непобеждённого американского боксёра Флойда Мейвезера, рассказал о просчётах, допущенных Сергеем Ковалёвым в поединке с Саулем Альваресом, который состоялся ранним утром 3 ноября мск. Альварес победил Ковалёва техническим нокаутом в 11-м раунде.
«Думал, что Канело победит, и он это сделал. Не думал, что поединок окажется настолько скучным. Это был невероятно скучный бой — и всё «благодаря» Ковалёву, который не смог навязать свою волю Канело, несмотря на то что превосходит его в габаритах. Он всё время отступал.
Невозможно победить боксёра, у которого навыки лучше, чем у тебя, если всё время отступать. Все говорили, какой классный джеб у Сергея, но все его удары пришлись в перчатки, а не в лицо», — цитирует Мейвезера BoxingScene.
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