Валуев назвал причины поражения Ковалёва от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев объяснил, почему Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу в титульном поединке, который состоялся ранним утром 3 ноября мск. Альварес победил Ковалёва техническим нокаутом в 11-м раунде.
«Сергей Ковалёв проиграл Альваресу. В принципе, такой исход я предполагал, основываясь на причинах, которые лежали на поверхности. Тут и определенная усталость от недавнего боя в Екатеринбурге, возраст, специфика перехода Канело в более, на мой взгляд, удобную для него весовую категорию, и разница в технике, здесь всё тоже сложилось в сторону мексиканца.
После четвёртого раунда многое было уже понятно. Звёзды не сошлись для нашего боксёра. Тут для мистиков ещё и перенос времени боя — «спасибо, UFC».
Канело целенаправленно из раунда в раунд продолжал наращивать преимущество, что в итоге привело к предсказуемому результату (хотя здесь накануне я высказал предположение, что Сергей сможет продержаться всю дистанцию).
Ну это спорт, уважаемые друзья. Не будем гадать, что и как дальше сложится у Ковалева, но Сауль Альварес, скорее всего, будет драться уже с кем-то из двойки Бивол — Бетербиев», — написал Валуев в своём «инстаграме».
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