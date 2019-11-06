Усман: я больший американец, чем Ковингтон

Чемпион UFC Камару Усман назвал себя большим американцем, чем Колби Ковингтон. По мнению Усмана, Ковингтон пропагандирует политический курс на избавление от иммигрантов.



«США созданы эмигрантами, так что почему это мы решили, что мы должны отделяться и вышвыривать приезжих прочь? Именно это Ковингтон и продвигает. Он пытается это сказать, и я должен оповестить его, что я являюсь большим американцем, чем он.



Я иммигрант. Я приехал в США и работал упорно, чтобы добиться того, что у меня есть сейчас. Я всё делал честно. Я не обманывал, не совершал ничего, что приписывают иммигрантам. В итоге я сижу тут, а он смотрит на меня снизу. Я более истинный американец, чем Ковингтон. Именно я живу американской мечтой», — приводит слова Камару Усмана MMAJunkie.