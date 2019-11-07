Промоутер Усика назвал возможных следующих соперников боксёра

Эдди Хирн, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал о ближайших планах подопечного. В октябре 2019 года Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, дебютировал в тяжёлой весовой категории, победив американца Чазза Уизерспуна.

По словам Хирна, Усик может либо подписать контракт на бой с Дереком Чисорой, не дожидаясь результата матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа 7 декабря, либо оценить ситуацию уже после этого поединка.

«Усик – обязательный претендент по линии WBO. Он хочет сразиться с Чисорой. Усик может подождать, чтобы понять, что будет после боя Руис – Джошуа. Или же он может подраться с Чисорой, а затем оценить ситуацию.

Некоторые титулы могут стать вакантными. IBF и WBO назначат обязательных претендентов для победителя боя Джошуа – Руис. Если чемпион не договорится с претендентом, ему придётся либо драться, либо освободить титул.

Возможно, Чисора и Усик в следующем году даже подерутся за пояс WBO», — цитирует Хирна boxingnews24.

На счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе.

