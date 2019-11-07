Промоутер Усика назвал возможных следующих соперников боксёра

Эдди Хирн, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал о ближайших планах подопечного. В октябре 2019 года Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, дебютировал в тяжёлой весовой категории, победив американца Чазза Уизерспуна.
По словам Хирна, Усик может либо подписать контракт на бой с Дереком Чисорой, не дожидаясь результата матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа 7 декабря, либо оценить ситуацию уже после этого поединка.
«Усик – обязательный претендент по линии WBO. Он хочет сразиться с Чисорой. Усик может подождать, чтобы понять, что будет после боя Руис – Джошуа. Или же он может подраться с Чисорой, а затем оценить ситуацию.
Некоторые титулы могут стать вакантными. IBF и WBO назначат обязательных претендентов для победителя боя Джошуа – Руис. Если чемпион не договорится с претендентом, ему придётся либо драться, либо освободить титул.
Возможно, Чисора и Усик в следующем году даже подерутся за пояс WBO», — цитирует Хирна boxingnews24.
На счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе.
- 7 ноября 2019
-
12:01
-
11:02
-
10:15
-
09:26
-
00:47
- 6 ноября 2019
-
23:33
-
23:16
-
22:27
-
21:44
-
20:47
-
18:19
-
17:31
-
16:21
-
15:51
-
14:04
-
13:04
-
12:46
-
11:50
-
11:01
-
10:20
-
09:17
-
00:57
- 5 ноября 2019
-
23:02
-
21:52
-
20:23
-
19:19
-
18:26
-
17:53
-
16:09
-
15:33
-
15:10
-
14:58
-
13:42
-
13:31
-
12:28