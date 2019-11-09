Рейес хочет видеть бой Макгрегора соглавным событием поединка с Джонсом

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Доминик Рейес поделился мыслями о предстоящем поединке с Джоном Джонсом. По словам Рейеса, он хотел бы видеть соглавным событием турнира возвращение в октагон Конора Макгрегора, поскольку это поможет продажам билетов и платных трансляций.
«Джон Джонс стал самым настоящим троллем. Он выходит в Интернет, только чтобы позлить людей, а после этого ведёт себя так, будто ничего не было. Он пишет сообщения только ради реакции людей. Но я готов. Сейчас мы просто ждём контракта, чтобы подписать его и начать тренировочный лагерь. Я бы подрался с Джонсом в Лас-Вегасе 18 января. А соглавным событием пусть поставят бой Конора Макгрегора — это поможет нам продать шоу», — приводит слова Доминика Рейеса MMAFighting.
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