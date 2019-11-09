Хабилов решением судей победил Хандожко на турнире UFC в Москве
Российский боец ММА Рустам Хабилов одержал победу над соотечественником Сергеем Хандожко на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.
Соперники много времени провели в партере. Хабилов получил несколько предупреждений от судьи, но это не повлияло на стратегию бойца. Тем не менее судьи единогласным решением присудили ему победу (30-27, 29-28, 29-28). Хабилов одержал уже седьмую победу в восьми последних поединках в ММА.
Хабилов стал первым россиянином, одержавшим победу на турнире UFC Fight Night 163. Ранее представители России в андеркарде терпели поражения. Так, Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, проиграл в дебютном бое в UFC Давиду Заваде.
Завада — о победе над братом Нурмагомедова: Хабиб сказал, что мне повезло
- 9 ноября 2019
-
22:54
-
22:31
-
22:22
-
21:47
-
21:08
-
20:37
-
19:32
-
18:46
-
18:30
-
17:06
-
16:35
-
15:24
-
14:27
-
13:56
-
12:49
-
11:41
-
10:49
-
08:25
-
04:35
-
02:36
-
00:29
- 8 ноября 2019
-
23:53
-
22:40
-
21:53
-
19:41
-
19:15
-
18:28
-
18:05
-
17:44
-
17:40
-
17:27
-
16:04
-
15:08
-
14:22
-
14:09
Партнерский контент