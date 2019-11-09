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Хабилов решением судей победил Хандожко на турнире UFC в Москве

Хабилов решением судей победил Хандожко на турнире UFC в Москве
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА Рустам Хабилов одержал победу над соотечественником Сергеем Хандожко на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.

Соперники много времени провели в партере. Хабилов получил несколько предупреждений от судьи, но это не повлияло на стратегию бойца. Тем не менее судьи единогласным решением присудили ему победу (30-27, 29-28, 29-28). Хабилов одержал уже седьмую победу в восьми последних поединках в ММА.

Хабилов стал первым россиянином, одержавшим победу на турнире UFC Fight Night 163. Ранее представители России в андеркарде терпели поражения. Так, Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, проиграл в дебютном бое в UFC Давиду Заваде.

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