Волков победил Харди единогласным решением судей на турнире UFC в Москве
В Москве на турнире UFC Fight Night 163 завершился очередной поединок. Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу над американцем, бывшим игроком футбольной лиги НФЛ Грегом Харди.
После равной борьбы в первом раунде Харди начал рисковать. В результате американский боец пропустил несколько плотных ударов и пошатнулся, но остался на ногах. В третьем раунде Волков нанёс хай-кик, но и в этом случае Харди сумел удержать равновесие.
В итоге Волков победил единогласным решением. Все судьи засчитали победу россиянина со счетом 30:27.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.
В заключительном бое турнира россиянин Забит Магомедшарипов встретится в октагоне с американцем Келивном Каттаром.
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