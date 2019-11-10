Волков победил Харди единогласным решением судей на турнире UFC в Москве

В Москве на турнире UFC Fight Night 163 завершился очередной поединок. Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу над американцем, бывшим игроком футбольной лиги НФЛ Грегом Харди.

После равной борьбы в первом раунде Харди начал рисковать. В результате американский боец пропустил несколько плотных ударов и пошатнулся, но остался на ногах. В третьем раунде Волков нанёс хай-кик, но и в этом случае Харди сумел удержать равновесие.

В итоге Волков победил единогласным решением. Все судьи засчитали победу россиянина со счетом 30:27.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.

В заключительном бое турнира россиянин Забит Магомедшарипов встретится в октагоне с американцем Келивном Каттаром.