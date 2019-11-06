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Турнир UFC в Москве — UFC FIGHT NIGHT 163, 9 ноября, онлайн-трансляция

Александр Волков
«Чемпионат»
Лучшие бои возвращаются в Москву. UFC в столице. LIVE
Сильнейшая лига снова гостит в России. Всё, что нужно знать о турнире UFC FIGHT NIGHT 163 — в нашей онлайн-трансляции.
Бокс/ММА / ММА 0

9 ноября в Москве, на «Арене ЦСКА» состоится третий в истории России и второй в истории столицы нашей страны турнир лучшей ММА-лиги мира UFC. В 2019 году, когда отечественных промоушенов, способных устроить большой ивент для внутреннего зрителя, осталось значительно меньше, чем пальцев на одной руке, а почти все российские звёзды перебрались в престижные заграничные компании, событие масштаба UFC FIGHT NIGHT 163 по степени ценности для фанатов ММА в нашей стране можно сравнить с жемчужиной.

На московском UFC выступят Забит Магомедшарипов, Александр Волков, Рамазан Эмеев, Рустам Хабилов и дебютирует в лучшей лиге мира двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар. Главным событием вечера организаторы поставили поединок Магомедшарипов — Кэттар, однако изначально возглавлять UFC FIGHT NIGHT 163 должен был Александр Волков своим поединком с экс-чемпионом Джуниором дос Сантосом. Бразилец снялся с поединка в Москве из-за заболевания, потому организации пришлось найти ему замену в лице Грега Харди, скандального тяжеловеса из США.

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19:35 Месяц назад мы выкатывали расширенное превью турнира в Москве. В нём — подробности о турнире, который пройдёт через три дня на «Арене ЦСКА».

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/ufcrussia/

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