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Волков: было невесело выходить в октагон после поражений россиян

Волков: было невесело выходить в октагон после поражений россиян
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА Александр Волков дал комментарий после боя с американцем Грегом Харди, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Российский боец победил единогласным решением судей.

«После поражений россиян выходить в октагон было невесело. Но я старался абстрагироваться, ведь у нас не командный вид спорта. Чувствовалось напряжение и рост ответственности. Надеюсь, проигравшие сумеют себя проявить.

Думаю, дело в ответственности, в этот раз всё напряжение ощущалось за две недели до шоу. Полагаю, волнение было у всех. Многие может перегорели. Но ребята себя ещё проявят», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.

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