Волков: Дзюба передал поздравления с победой над Харди

Российский боец ММА Александр Волков рассказал, что форвард «Зенита» Артём Дзюба поздравил его с победой над Грегом Харди сразу после боя.



«Дзюба бой смотрел, передал поздравления. Он очень плотно общается со мной и моей командой. Он поединки смотрит, болеет. Я болею за его футбольные выступления, в целом поддерживаем отношения. Надеюсь, это привлечёт больше народа из футбола в смешанные единоборства», — сказал Волков на пресс-конференции после боя.



Российский боец победил Грега Харди единогласным решением судей.



Волков поддерживает дружеские отношения с Артёмом Дзюбой — в декабре 2018 года они провели спарринг по правилам смешанных единоборств, а перед турниром в Москве Волков и Дзюба играли в футбол.