Волков: Дзюба передал поздравления с победой над Харди
Российский боец ММА Александр Волков рассказал, что форвард «Зенита» Артём Дзюба поздравил его с победой над Грегом Харди сразу после боя.
«Дзюба бой смотрел, передал поздравления. Он очень плотно общается со мной и моей командой. Он поединки смотрит, болеет. Я болею за его футбольные выступления, в целом поддерживаем отношения. Надеюсь, это привлечёт больше народа из футбола в смешанные единоборства», — сказал Волков на пресс-конференции после боя.
Российский боец победил Грега Харди единогласным решением судей.
Волков поддерживает дружеские отношения с Артёмом Дзюбой — в декабре 2018 года они провели спарринг по правилам смешанных единоборств, а перед турниром в Москве Волков и Дзюба играли в футбол.
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