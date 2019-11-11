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Альварес может провести бой с Сондерсом

Альварес может провести бой с Сондерсом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Представители чемпиона мира в четырёх весовых категорий Сауля Альвареса и чемпиона WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса провели переговоры о возможном поединке, сообщает NBC.

В последнем поединке Билли Джо Сондерс нокаутировал Марсело Косереса и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе. Поединок был закончен в 11-м раунде. В ходе поединка Сондерс доминировал и трижды отправлял соперника в нокдаун.

Для Билли Джо Сондерса эта победа стала 29-й на профессиональной сцене и 14-й — одержанной нокаутом. Эта защита титула стала первой у Сондерса после завоевания вакантного пояса 18 мая 2019 года в поединке с Шефатом Исуфи.

Сауль Альварес в последнем поединке победил Сергея Ковалёва нокаутом и завоевал титул чемпиона мира в четвёртой для себя весовой категории.

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