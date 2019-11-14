Ломаченко объяснил, почему Гвоздик проиграл Бетербиеву

Украинский боксёр Василий Ломаченко, действующий чемпион мира в лёгкой весовой категории по версиям WBA (Super), WBC (Franchise) и WBO, рассказал, почему, по его мнению, его соотечественник Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в титульном поединке 18 октября. Гвоздик, выступающий в полутяжёлом весе, уступил Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде и лишился пояса WBO.

«Мне кажется, что они не были физически готовы к этому поединку. Из своего опыта скажу, наверное, они не очень много времени уделяли физической подготовке», — сказал Ломаченко в интервью радио «Кордон».

Для Гвоздика поражение от Бетербиева стало первым в профессиональной карьере. В остальных 17 поединках украинец одержал 17 побед.

На счету Бетербиева, у которого также есть пояс IBF, 15 побед в 15 боях.