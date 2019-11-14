Ломаченко объяснил, почему Гвоздик проиграл Бетербиеву

Украинский боксёр Василий Ломаченко, действующий чемпион мира в лёгкой весовой категории по версиям WBA (Super), WBC (Franchise) и WBO, рассказал, почему, по его мнению, его соотечественник Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в титульном поединке 18 октября. Гвоздик, выступающий в полутяжёлом весе, уступил Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде и лишился пояса WBO.
«Мне кажется, что они не были физически готовы к этому поединку. Из своего опыта скажу, наверное, они не очень много времени уделяли физической подготовке», — сказал Ломаченко в интервью радио «Кордон».
Для Гвоздика поражение от Бетербиева стало первым в профессиональной карьере. В остальных 17 поединках украинец одержал 17 побед.
На счету Бетербиева, у которого также есть пояс IBF, 15 побед в 15 боях.
- 14 ноября 2019
-
16:46
-
15:55
-
14:40
-
14:27
-
14:04
-
13:50
-
13:04
-
12:50
-
12:05
-
11:38
-
10:42
-
10:15
-
09:03
-
01:02
-
00:37
- 13 ноября 2019
-
23:43
-
22:20
-
21:41
-
20:45
-
19:32
-
18:05
-
16:20
-
15:17
-
14:03
-
13:04
-
12:45
-
12:02
-
11:17
-
11:01
-
10:45
-
10:02
-
09:19
-
00:23
-
00:01
- 12 ноября 2019
-
22:53