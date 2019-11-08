Брат Бетербиева рассказал о следующем бое боксёра

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, намерен выйти на ринг с китайцем Мэн Фаньлуном в марте 2020 года. Об этом сообщил Абакар Бетербиев, брат и тренер боксёра.

«Обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF является китайский боксёр Мэн Фаньлун. Китайская сторона предлагала организовать бой в своей стране в феврале, но Артур отказался. В том числе и по той причине, что его не устраивали сроки. Оставшегося времени недостаточно для полноценной подготовки.

Поединок планируется провести в Монреале в середине марта. Первый этап подготовки к следующему матчу Артур проведёт в России. Тренировочный сбор запланирован в Приэльбрусье — в Терсколе», — цитирует Абакара Бетербиева «Р-Спорт».

Бетербиев и Мэн Фаньлун — непобеждённые боксёры. На счету 34-летнего россиянина 15 боёв, а у 31-летнего китайца 14 поединков.

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