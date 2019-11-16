Литовский боец лоу-киком сломал ногу сопернику

Бахрейнский боец смешанных единоборств Хуссейн Аяд Абдулла получил серьёзную травму на турнире промоушена Brave FC. На 29-м номерном турнире организации литовец Маттис Жаровс сломал сопернику ногу, выбросив точный лоу-кик. Нога бойца согнулась с хрустом, продолжить бой бахрейнский спортсмен не смог.

Подобная ситуация ранее произошла на турнире Bellator 226 в сентябре 2019 года — тайсон Миллер лоу-киком сломал ногу американскому бойцу Альберту Гонсалесу.



Для литовца Жаровса этот бой был вторым в карьере в смешанных единоборствах — он дебютировал на профессиональной сцене в мае 2018 года, победив техническим нокаутом.

Хуссейн Аяд Абдулла проводил седьмой поединок на профессиональной сцене, это поражение стало для него третьим в карьере.