Литовский боец лоу-киком сломал ногу сопернику
Бахрейнский боец смешанных единоборств Хуссейн Аяд Абдулла получил серьёзную травму на турнире промоушена Brave FC. На 29-м номерном турнире организации литовец Маттис Жаровс сломал сопернику ногу, выбросив точный лоу-кик. Нога бойца согнулась с хрустом, продолжить бой бахрейнский спортсмен не смог.
Подобная ситуация ранее произошла на турнире Bellator 226 в сентябре 2019 года — тайсон Миллер лоу-киком сломал ногу американскому бойцу Альберту Гонсалесу.
Для литовца Жаровса этот бой был вторым в карьере в смешанных единоборствах — он дебютировал на профессиональной сцене в мае 2018 года, победив техническим нокаутом.
Хуссейн Аяд Абдулла проводил седьмой поединок на профессиональной сцене, это поражение стало для него третьим в карьере.
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