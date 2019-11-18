Сборная России по смешанным единоборствам победила на чемпионате мира

Сборная России по смешанным единоборствам подтвердила статус сильнейшей в мире на чемпионате мира в Бахрейне. В соревнованиях, прошедших под эгидой международной федерации IMMAF/WMMAA, приняли участие национальные сборные из 50 стран.



Российские бойцы завоевали пять золотых, четыре серебряные и 10 бронзовых медалей, став первыми в общекомандном зачёте. Второе место в итоговом зачёте заняла сборная Бахрейна, третье — команда Швеции.



Чемпионами мира в соответствующих весовых категориях стали:



до 61,2 кг — Гаджимурад Заваев



до 65,8 кг — Ахмед Газимагомедов



до 70,3 кг — Мурад Умачиев



до 83,9 — Газимурад Магомедов



до 120,2 кг — Гаджимурад Багаудинов



На чемпионате мира российские спортсмены удерживают лидерские позиции уже седьмой год подряд, причём второй год подряд — под эгидой объединённой международной федерации.



Председатель Наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко поздравил бойцов.



«Я от всей души поздравляю спортсменов и тренеров с победами! Каждое международное соревнование — большое испытание, проверка своих навыков и физической подготовки, сильная эмоциональная нагрузка.



Поездка на чемпионат мира — уже большая победа для каждого участника. Кому-то повезло меньше, и он не получил заветной медали, но это не значит, что нужно отчаиваться. Всегда, независимо от того, победил ты или проиграл, каждый бой — это бесценный опыт. Получив его, мы двигаемся дальше, к новым целям.



Уверен, что наши ребята с каждым годом будут становиться сильнее, увереннее и опытнее», — цитирует Емельяненко пресс-служба организации.



Одновременно со взрослыми соревнованиями в Бахрейне прошел молодёжный чемпионат мира, на котором Россия с существенным отрывом в медальном зачете заняла первое общекомандное место, выиграв 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые медали.