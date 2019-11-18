Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов-старший — о многожёнстве: одна жена может быть и у инвалида

Нурмагомедов-старший — о многожёнстве: одна жена может быть и у инвалида
Бокс/ММА / ММА 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал об отношении к многожёнству, которое разрешено по мусульманским обычаям.

«Моя жена? Фатима здесь, рядом. Когда она рядом, мне вообще легко и свободно. Понимаете, приглашение можно сделать ещё трём. То есть всего четыре. Одна есть, вторая намечается, третья — не знаю, будет ли. Всевышний обращается к мужчинам и говорит: «Берите в жёны двух, трёх, четырёх». А одна может быть даже и у инвалида.

К женщинам надо всегда уважительно относиться. Ну давайте возьмём четыре позиции. Женщина — она чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то жена, чья-то мать. Давайте из этих соображений относиться ко всем женщинам», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова сайт телеканала «Мир 24».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019