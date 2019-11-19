Усик — о Руисе: вроде пузырёк, а такой пластичный и взрывной

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, что не видит особой разницы между выступлениями в крузервейте и супертяжёлой весовой категории. Также украинец поделился мыслями о чемпионе мира Энди Руисе.

«Кто его знает, насколько супертяжеловесы медленнее. Да, есть тяжики, которые быстрее некоторых бойцов первого тяжёлого веса. Сейчас всё как-то изменилось. У ребят есть и скорость, и вообще. Так, смотришь, вроде пузырёк, а такой пластичный и взрывной. Да, я сейчас говорю о Руисе. Такие кругленькие пузырьки всегда были непредсказуемыми», — сказал Усик в интервью, размещённом на YouTube-канале Usyk17.

Напомним, в минувшем месяце украинец дебютировал в супертяжёлом весе и досрочно победил Чазза Уизерспуна.