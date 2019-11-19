Усик — о Руисе: вроде пузырёк, а такой пластичный и взрывной
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, что не видит особой разницы между выступлениями в крузервейте и супертяжёлой весовой категории. Также украинец поделился мыслями о чемпионе мира Энди Руисе.
«Кто его знает, насколько супертяжеловесы медленнее. Да, есть тяжики, которые быстрее некоторых бойцов первого тяжёлого веса. Сейчас всё как-то изменилось. У ребят есть и скорость, и вообще. Так, смотришь, вроде пузырёк, а такой пластичный и взрывной. Да, я сейчас говорю о Руисе. Такие кругленькие пузырьки всегда были непредсказуемыми», — сказал Усик в интервью, размещённом на YouTube-канале Usyk17.
Напомним, в минувшем месяце украинец дебютировал в супертяжёлом весе и досрочно победил Чазза Уизерспуна.
- 19 ноября 2019
-
21:57
-
20:49
-
19:43
-
19:19
-
18:16
-
17:48
-
16:05
-
15:58
-
15:08
-
14:19
-
13:32
-
12:04
-
11:33
-
11:05
-
10:00
-
09:27
-
04:06
-
00:38
- 18 ноября 2019
-
23:59
-
22:55
-
21:48
-
20:57
-
19:00
-
18:22
-
17:27
-
16:42
-
16:32
-
15:52
-
14:51
-
14:37
-
13:31
-
12:39
-
11:45
-
10:52
-
09:57
Партнерский контент