Олейник проведёт следующий поединок в UFC 18 января

Российский боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник узнал дату следующего поединка. На своей официальной странице в «Инстаграме» спортсмен выложил фото, на котором видна часть присланного ему контракта. Судя по всему, Алексей появится в октагоне 18 января на турнире серии Fight Night.
При этом он не назвал имя своего соперника. Отметим, что ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявлял, что датой его возвращения в октагон будет именно 18 января, так что? если ирландец не откажется от своих слов, вероятно, Олейник выступит в андеркарде у одного из самых звёздных бойцов лиги.
2019 год для 42-летнего Олейника прошёл неудачно. В апреле он досрочно проиграл Алистару Овериму, а спустя три месяца менее чем за 20 секунд уступил Уолту Харрису.
Пост Алексея Олейника можно увидеть на его странице в «Инстаграме».
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