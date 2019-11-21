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Нурмагомедов планирует провести следующий бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке

Нурмагомедов планирует провести следующий бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что с высокой долей вероятности проведёт следующий поединок в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

«В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов провёл последний свой поединок в сентябре 2019 года, победив удушающим приёмом Дастина Порье. Эта защита титула стала второй для российского бойца, завоевавшего чемпионский пояс в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту. Наиболее вероятным следующим соперником Нурмагомедова считается Тони Фергюсон.

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