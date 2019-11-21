Кузьмин получил травму и не выступит 30 ноября

30 ноября в Монте-Карло пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в полусреднем весе между Раджабом Бутаевым и Сергеем Беспутиным. В андеркарде этого противостояния должен был выступить российский тяжеловес Сергей Кузьмин. Планировалось, что он встретится с призёром Олимпийских игр в Пекине, нокаутёром из Китая Чжаном Чжилеем.
Но этот поединок не состоится. Кузьмин снялся с турнира из-за травмы ноги, сообщает BoxingScene. Таким образом, организаторы турнира в Монте-Карло в срочном порядке ищут нового соперника для Чжана Чжилея.
Напомним, в 2019 году Кузьмин провёл два боя. В марте он решением большинства победил Джои Давейко, а в сентябре единогласным решением проиграл Майклу Хантеру. Это была первая осечка Сергея в профессиональной карьере.
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