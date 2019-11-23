Кудряшов проведёт поединок с Пейсаром
Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе и участник Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Дмитрий Кудряшов (23-3, 23 КО) узнал имя следующего соперника. Россиянин встретится с Вацлавом Пейсаром (14-8, 12 КО) из Чехии, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей официальной странице в «Инстаграме».
Бой Кудряшова и Пейсара пройдёт 21 декабря в Красноярске, в андеркарде поединка за вакантный титул WBC Silver в первом тяжёлом весе между россиянином Денисом Лебедевым и (32-2, 23 КО) и южноафриканцем Табисо Мчуну (21-5, 13 КО).
Это будет первое выступление Кудряшова после поражения от Илунги Макабу на турнире в Екатеринбурге, которое он потерпел в июне 2019 года.
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