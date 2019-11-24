Мексика получила пятого в истории чемпиона в четырёх весовых категориях

Ранним утром 24 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Деонтей Уайлдер и Луис Ортис. В андеркарде этого противостояния состоялся титульный бой во втором полулёкгом весе (до 59 кг). На ринге встретились Лео Санта Крус (37-1-1, 19 КО) и Мигель Флорес (24-3, 12 КО). На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Super.
Санта Крус уверенно начал поединок и контролировал происходящее. Схватка не изобиловала яркими моментами, но преимущество Санта Круса было заметно невооружённым глазом. В итоге судьи единогласным решением отдали ему победу — 115:112, 117:110, 117:110.
Таким образом, Лео завоевал титул в четвёртой весовой категории и стал пятым мексиканцем, кому покорялось подобное достижение. Ранее такого успеха добились Хорхе Арсе, Хуан Мануэль Маркес, Эрик Моралес и Сауль Альварес.
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