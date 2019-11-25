Кокляев рассказал о плане на бой с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, как собирается действовать в поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Бой Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

«У меня нет коронного удара, а план — работать, прессинговать Александра. Хейтеры говорят, что моя масса — мой минус, но я хочу сказать, что это плюс», — передаёт слова Кокляева корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

Также Кокляев рассказал, почему в последнее время не проводил спарринги.

«Не жалею, что в последнее время не проводил спарринги. Всему своё время. Нужно было сделать сердце сильнее. Последний раз сдавал кардиограмму в прошлом году, и сердце изменилось в пользу боёв.

Я хочу в предверии боя сказать спасибо людям, которые подхватили идею с боем, спасибо тем людям, которые решили увидеть это. Спасибо Александру, который повлиял на мою трансформацию», — сказал он.