А. Емельяненко объяснил, почему нельзя выкладывать видео спаррингов
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему спортсменам не стоит выкладывать на всеобщее обозрение видеозаписи тренировок со спарринг-партнёрами.
В настоящее время Емельяненко готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.
«Я не выкладываю видео спаррингов в соцсети, потому что по спаррингу можно изучить меня. Соперники будут изучать мои сильные стороны, поэтому не выкладываю.
Своего оппонента (Кокляева. — Прим. «Чемпионата») оценил по достоинству (смеётся), не вижу ничего такого, что меня может смутить. Ему будет тяжело. Увидел в его глазах страх», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.
Кокляев рассказал, что изменил в тренировках перед боем с Емельяненко
- 25 ноября 2019
-
13:21
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:47
-
12:32
-
11:50
-
11:00
-
10:06
-
00:38
- 24 ноября 2019
-
23:51
-
22:58
-
21:57
-
20:52
-
19:22
-
17:50
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:33
-
12:33
-
11:33
-
10:29
-
10:24
-
09:21
-
08:55
-
00:44
- 23 ноября 2019
-
23:38
-
22:20
-
21:52
-
20:21
-
19:43
-
18:49
-
17:47
-
17:05
Партнерский контент