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А. Емельяненко объяснил, почему нельзя выкладывать видео спаррингов

А. Емельяненко объяснил, почему нельзя выкладывать видео спаррингов
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему спортсменам не стоит выкладывать на всеобщее обозрение видеозаписи тренировок со спарринг-партнёрами.

В настоящее время Емельяненко готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

«Я не выкладываю видео спаррингов в соцсети, потому что по спаррингу можно изучить меня. Соперники будут изучать мои сильные стороны, поэтому не выкладываю.

Своего оппонента (Кокляева. — Прим. «Чемпионата») оценил по достоинству (смеётся), не вижу ничего такого, что меня может смутить. Ему будет тяжело. Увидел в его глазах страх», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

Кокляев рассказал, что изменил в тренировках перед боем с Емельяненко
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