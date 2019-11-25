А. Емельяненко объяснил, почему нельзя выкладывать видео спаррингов

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему спортсменам не стоит выкладывать на всеобщее обозрение видеозаписи тренировок со спарринг-партнёрами.

В настоящее время Емельяненко готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

«Я не выкладываю видео спаррингов в соцсети, потому что по спаррингу можно изучить меня. Соперники будут изучать мои сильные стороны, поэтому не выкладываю.

Своего оппонента (Кокляева. — Прим. «Чемпионата») оценил по достоинству (смеётся), не вижу ничего такого, что меня может смутить. Ему будет тяжело. Увидел в его глазах страх», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.