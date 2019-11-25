Ортис нацелен получить бой с проигравшим в паре Джошуа — Руис
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Луис Ортис не намерен завершать карьеру после досрочного поражения от Деонтея Уайлдера. По словам тренера кубинца Германа Кайседо, его клиент надеется получить поединок с проигравшим в паре Энтони Джошуа — Энди Руис.
«Луис никогда и никому не отказывал в поединках. Мы бы хотели, чтобы он встретился с проигравшим в паре Энтони Джоуша — Энди Руис. В целом Луис готов к любому сопернику из топ-5. Он один из лучших тяжеловесов мира», — приводит слова Кайседо Boxingnews24.
Противостояние Энди Руиса и Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Это будет второй поединок боксёров. В первом сенсационную победу добыл Руис, благодаря чему стал новым чемпионом мира.
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