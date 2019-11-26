Менеджер Нурмагомедова: победитель боя Хабиб — Фергюсон сразится с Гэтжи

Али Абдельазиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что победитель боя с участием его подопечного и американца Тони Фергюсона выйдет в октагон с Джастином Гэтжи.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов подписал соглашение на поединок с Фергюсоном. Об этом сообщил Абдельазиз, который показал фото контракта.

Один из болельщиков спросил Абдельазиза, правда ли, что победитель боя Нурмагомедов — Фергюсон сразится с Гэтжи.

«Сто процентов», — написал он в своём «твиттере».

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках в MMA. На счету Гэтжи 21 победа в 23 боях.

Менеджер Хабиба объявил, что тот подписал контракт на бой с Фергюсоном. Фото