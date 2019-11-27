Фьюри предрёк конец карьеры Джошуа в случае второго нокаута от Руиса

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри предположил, что Энтони Джошуа завершит карьеру, если Энди Руис вновь нокаутирует его.

В июне 2019 года Джошуа потерпел неожиданное поражение от Руиса, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO. 7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится матч-реванш боксёров.

«Если Джошуа нокаутируют дважды подряд, откровенно говоря, не вижу, как ему тогда продолжать карьеру. Он уже не нуждается в деньгах, а два нокаута подряд представляют собой серьёзный удар по карьере.

Не думаю, что Руис настолько хорош. Но он уже нокаутировал его раньше, поэтому у него будет психологическое преимущество в матче-реванше», — приводит слова Фьюри BoxingScene.