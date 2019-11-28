Сауль Альварес: мне нечего делать в октагоне

Действующий чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Сауль Альварес вновь отверг возможность проведения поединка с кем-нибудь из бойцов смешанных единоборств. Мексиканец подчеркнул, что его не интересует выступление по правилам ММА.

«При всём уважении замечу, что всегда чувствовал, что мне нечего делать в октагоне. То же самое я могу сказать о бойцах ММА: им нечего делать на ринге. С точки зрения бизнеса это привлекательно, но это не вызов для меня, и, как следствие, это не является приоритетом.

Если бы бойцам ММА реально нравился бокс, они бы занимались им с юных лет. Единственная для них причина боксировать — деньги. Я уважаю ребят из ММА, но всё-таки бокс — совершенно другое дело», — приводит слова Альвареса MMA Fighting.

Не так давно боец UFC Хорхе Масвидаль выразил желание встретиться с Саулем Альваресом.