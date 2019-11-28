Сауль Альварес: мне нечего делать в октагоне

Действующий чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Сауль Альварес вновь отверг возможность проведения поединка с кем-нибудь из бойцов смешанных единоборств. Мексиканец подчеркнул, что его не интересует выступление по правилам ММА.
«При всём уважении замечу, что всегда чувствовал, что мне нечего делать в октагоне. То же самое я могу сказать о бойцах ММА: им нечего делать на ринге. С точки зрения бизнеса это привлекательно, но это не вызов для меня, и, как следствие, это не является приоритетом.
Если бы бойцам ММА реально нравился бокс, они бы занимались им с юных лет. Единственная для них причина боксировать — деньги. Я уважаю ребят из ММА, но всё-таки бокс — совершенно другое дело», — приводит слова Альвареса MMA Fighting.
Не так давно боец UFC Хорхе Масвидаль выразил желание встретиться с Саулем Альваресом.
- 28 ноября 2019
-
23:31
-
22:40
-
21:18
-
20:39
-
20:05
-
19:28
-
18:59
-
17:17
-
16:59
-
16:07
-
15:36
-
14:00
-
13:05
-
12:01
-
11:00
-
10:34
-
10:04
-
09:12
-
00:38
- 27 ноября 2019
-
23:45
-
22:57
-
21:50
-
19:54
-
19:08
-
18:35
-
18:04
-
16:15
-
15:44
-
14:03
-
13:48
-
12:33
-
11:19
-
11:03
-
10:00
-
09:23