В Москве состоялся финал проекта Роя Джонса-младшего «Путь к абсолютной победе»

Вчера, 30 ноября, в Москве в Академии бокса прошёл финал проекта «Путь к абсолютной победе», основателем которого является Рой Джонс- младший.



Из числа 290 заявок Рой Джонс отобрал 100 человек, которые и приняли участие в финале.



Согласно формату, финалисты были разделены на три возрастные группы и разбиты на пары для проведения спаррингов. В ходе выступлений на ринге участникам нужно было в течение минуты показать максимум способностей. По итогам Рой Джонс отобрал 10 человек. Они присоединятся к 20 участникам, отобранным ранее по итогам предыдущего этапа конкурса «Путь к абсолютной победе», который проводился в Красноярске и Иркутской области. В 2020 году их ждут совместные тренировочные сборы.



«Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь.Суть сегодняшнего дня не в победе или поражении, а в том, чтобы показать максимум возможностей и получить от этого удовольствие. Я увидел множество талантливых ребят и не мог не заметить, что некоторые пытались копировать мои движения. Мне было приятно это видеть. Те, кто не прошёл дальше, не расстраивайтесь. То, что вы не попали в итоговую десятку, не значит, что вы хуже тех, кто попал. Я хочу, чтобы сам проект в целом стал для всех вдохновением. Чтобы вы продолжали боксировать и становиться лучше», — подчеркнул Рой Джонс в обращении к участникам.