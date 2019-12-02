Бой Холм — Пеннингтон пройдёт на турнире UFC 246

Поединок между бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Холли Холм и Ракель Пеннингтон состоится на турнире UFC 246, сообщает MMAJunkie.



Бой Холм — Пеннингтон должен был пройти в Мельбурне на турнире UFC 243, но был отменён из-за травмы Холм.



Главным событием турнира UFC 246 18 января 2020 года станет бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.



Холли Холм последний раз выходила в октагон на турнире UFC 239 в июле 2019 года, проиграв Аманде Нуньес техническим нокаутом. Холм потерпела поражение в пяти поединках из последних семи.

Ракель Пеннингтон в последнем поединке победила Ирен Алдану раздельным решением судей, бой проходил 20 июля 2019 года на турнире UFC on ESPN 4.

Холли Холм встречалась с Пеннингтон в феврале 2015 года и одержала победу раздельным решением судей. Тот бой был дебютным для Холли в UFC.