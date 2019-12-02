Бой Холм — Пеннингтон пройдёт на турнире UFC 246

Поединок между бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Холли Холм и Ракель Пеннингтон состоится на турнире UFC 246, сообщает MMAJunkie.
Бой Холм — Пеннингтон должен был пройти в Мельбурне на турнире UFC 243, но был отменён из-за травмы Холм.
Главным событием турнира UFC 246 18 января 2020 года станет бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.
Холли Холм последний раз выходила в октагон на турнире UFC 239 в июле 2019 года, проиграв Аманде Нуньес техническим нокаутом. Холм потерпела поражение в пяти поединках из последних семи.
Ракель Пеннингтон в последнем поединке победила Ирен Алдану раздельным решением судей, бой проходил 20 июля 2019 года на турнире UFC on ESPN 4.
Холли Холм встречалась с Пеннингтон в феврале 2015 года и одержала победу раздельным решением судей. Тот бой был дебютным для Холли в UFC.
- 2 декабря 2019
-
21:35
-
20:03
-
19:43
-
17:53
-
16:15
-
16:02
-
15:30
-
14:58
-
14:01
-
13:14
-
12:25
-
11:29
-
10:15
-
09:46
-
09:24
-
00:51
- 1 декабря 2019
-
23:59
-
22:38
-
21:33
-
21:05
-
19:38
-
19:22
-
17:32
-
16:31
-
15:58
-
14:56
-
13:54
-
12:42
-
11:40
-
10:44
-
09:31
-
04:08
-
02:58
-
00:09
- 30 ноября 2019
-
23:44