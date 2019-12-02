Роган: Кевин Ли пока даже не на пике своей формы

Комментатор UFC Джо Роган признался, что впечатлён работой бывшего претендента на титул временного чемпиона Кевина Ли.



«Ему только 27 лет! Он даже не на пике своей формы. У него есть опыт поражений, у него были поединки, в которых он не раскрыл свой потенциал до конца. Мне кажется, что всё это станет для него дополнительной мотивацией, потому что мы видим, что он может сделать, когда он максимально сфокусирован.



Бой с Грегором Гиллеспи был опасным. Люди видят отличный нокаут, но не понимают, насколько на самом деле Гиллеспи хорош. Он — дикий зверь. Когда я узнал, что Ли будет драться с Гиллеспи, я сразу понял, что это большой риск», — приводит слова Джо Рогана BJPenn.



На турнире UFC 244 Ли нокаутировал Гиллеспи. Это поражение стало для Грегора первым в карьере.