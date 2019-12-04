Адесанья: Нурмагомедов не один, кто способен забить соперника в партере

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что не уступает в партере российскому чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову.



«Я не хочу чувствовать себя слабым в любой ситуации в бою. Я не хочу ощущать, что мне могут поставить мат. Так что я продолжаю учиться и познавать новые приёмы. Вы пока не видели моей работы в борьбе, только отдельные эпизоды. И я не работал на пределе в этом аспекте. Нурмагомедов не один, кто способен забить соперника в партере», — приводит слова Исраэля Адесаньи BJPenn.



В настоящий момент имя будущего соперника Исраэля Адесаньи не объявлено. По предположениям, он должен встретиться с Йоэлем Ромеро. Исраэль Адесанья в следующем поединке должен был встретиться с Пауло Костой, однако Коста снялся с турнира из-за травмы и операции на бицепсе. Предполагалось, что Косту может заменить Ромеро, однако Уайт опроверг эти предположения, заявив, что Ромеро нужно выиграть ещё один бой.