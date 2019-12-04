«Да хоть 16 раундов». Чахкиев снова вызвал А. Емельяненко на бой. Видео

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев опять вызвал бойца MMA Александра Емельяненко на бой по правилам бокса, заявив при этом, что готов к многораундовому поединку, какие бывают на профессиональном ринге.

Напомним, ранее Чахкиев вызвал Емельяненко на бой по правилам бокса, тот отказался, но предложил подраться в октагоне, от чего в свою очередь отказался уже боксёр, после чего обвинил бойца в трусости.

«Сегодня ты загоняешь меня в клетку и предлагаешь правила ММА, но ММА — это уличная драка. Я предлагаю тебе классику, классический бокс. Я не предлагаю тебе олимпийский бокс, в котором у тебя вряд ли бы получилось одержать победу.

Тебе не стоит ничего бояться. Я приму твои условия. Это может быть и два, и пять, восемь, да хоть 16 раундов. Я готов и на 15. Готов ли ты? Принимай вызов», — сказал Чахкиев в обращении в своём «инстаграме».

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