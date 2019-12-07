Абдельазиз: Макгрегор против Усмана? Семье Конора стоит застраховать его жизнь

Менеджер Камару Усмана и Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз поделился мнением о возможном поединке Конора Макгрегора и Усмана.



«Даже если Макгрегор побьёт Серроне, бой против Усмана для него будет самоубийством. Если хотите увидеть бой Макгрегора и Камару Усмана, то семье ирландца стоит застраховать его жизнь, потому что Камару может просто прикончить его. Не думаю, что это честный бой. Атлетическая комиссия не должна его разрешать. Не исключено, что с Макгрегором может что-нибудь случиться. Скорее всего, его покалечат. Точно произойдёт что-нибудь плохое», — приводит слова Али Абдельазиза BJPenn.



Макгрегор вернётся в октагон 18 января 2020 года в поединке с Дональдом Серроне. Для него это будет первый поединок с октября 2018 года.