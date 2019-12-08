В WBO обязали Джошуа встретиться с Усиком

Президент WBO Пако Валькарсель дал понять, что в организации не намерены давать отсрочку чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Функционер намекнул, что ждёт от Джошуа обязательной защиты пояса по версии WBO. Таковая должна пройти в течение следующих 180 дней.

«Битва в дюнах завершена. Следующей будет битва с официальным претендентом», — написал Валькарсель на своей странице в «Твиттере».

Официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе является Александр Усик. Между тем у Джошуа есть и другая обязательная защита титула. Кубрат Пулев претендует на пояс по версии IBF и также не намерен откладывать поединок с британцем.