В WBO обязали Джошуа встретиться с Усиком
Президент WBO Пако Валькарсель дал понять, что в организации не намерены давать отсрочку чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Функционер намекнул, что ждёт от Джошуа обязательной защиты пояса по версии WBO. Таковая должна пройти в течение следующих 180 дней.
«Битва в дюнах завершена. Следующей будет битва с официальным претендентом», — написал Валькарсель на своей странице в «Твиттере».
Официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе является Александр Усик. Между тем у Джошуа есть и другая обязательная защита титула. Кубрат Пулев претендует на пояс по версии IBF и также не намерен откладывать поединок с британцем.
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